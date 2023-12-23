مكافحة الاجرام تطيح بمتهم سرق 90 ألف دولار في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، إلقاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ 90 ألف دولار من أحد المواطنين.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تسجيل شكوى قانونية من قبل أحد المواطنين بشأن سرقة 90 ألف دولار منه، قامت قوات الشرطة على الفور بإجراء تحقيقاتها للعثور على المشتبه به"، لافتا إلى أنه "بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق تمكنت من العثور على المبلغ المذكور في احد المنازل في مدينة السليمانية".

وأوضح البيان أن "تحقيقات الشرطة استمرت من اجل العثور على المبلغ واعتقال المتهم، وكانت نتيجتها تحديد مكان تواجد المتهم الذي تمكن من الهرب الى مدينة كركوك"، لافتا الى ان "مفارز مكتب الشرق التابع لقسم شرطة مكافحة اجرام السليمانية وبالتعاون مع مكافحة اجرام كركوك تمكنت من اعتقال المتهم".

واضاف ان "المتهم (ز م ع) من مواليد 1987 اعترف بالجريمة وهو الآن محتجز وفقا لمذكرة توقيف صادرة عن القضاء استنادا إلى المادة 446 من قانون العقوبات"، مبينا ان "المتهم المذكور مطلوب في عدد من مكاتب مكافحة الاجرام الاخرى، على خلفية جرائم السرقة ووفقا للمادة ذاتها".