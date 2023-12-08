مكافحة ارهاب كوردستان: مسيّرة مفخخة تصطدم بمبنى مدني في أربيل

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة إنتحارية اصطدمت بمبنى مدني في أربيل، عاصمة الإقليم.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار أصابت مبنى مدنيا في أربيل مساء اليوم الجمعة، ولحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأفاد مصدر أمني قبل قليل، بتعرض مطار أربيل الى استهداف بطائرة مسيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف كان لمحيط المطار، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤثر على الحركة الملاحية.