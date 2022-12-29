مكافحة ارهاب كوردستان: مسيّرة تابعة للتحالف الدولي سقطت بموقع خالٍ بأربيل

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء الخميس، سقوط طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، في موقعٍ خالٍ بمحافظة أربيل.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في تمام الساعة 19:00 سقطت طائرة مسيرة استطلاعية لقوات التحالف الدولي على موقعٍ خالٍ في منطقة جيزنيكان الواقعة ضمن ناحية بحركة في أربيل".

وأضاف أن "سقوط الطائرة جاء بسبب خلل فني، ولم تسبب أي أضرار مادية أو بشرية"، مردفاً: "نؤكد للتحالف الدولي أن الحادث لا يشكل أي خطر".

وكان مصدر محلي، أفاد بوقت سابق من اليوم، بسقوط طائرة مسيرة في موقعٍ خالٍ بناحية "بحركة" التابعة لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فيما أكد أن سقوطها لم يسفر عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.