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مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-26T12:36:12+0000
مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

شفق نيوز/ كشف جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اليوم السبت، تفاصيل القصف الذي استهدف مدينة اربيل، مشيرة إلى أنه نفذ بثلاث طائرات مسيرة مكتوب على اجنحتها "شعارات".

وقال الجهاز في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن طائرتين  مسيرتين سقطتا، اليوم، امام منزل مواطن قرب قرية براغ بمحافظة اربيل، فيما  سقطت طائرة مسيرة ثالثة بجبل دموع.

وأوضح البيان، أنه "وحسب معلومات مكافحة الارهاب في كوردستان فأن طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل احد المواطنين قرب مزارع سيوله في قرية براغ قرب الملا عمر في محافظة اربيل، مبينة أن احداها لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث اي ضرر في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى سقوط طائرة مسيرة بدون طيار ثالثة في جبل تارين المظلم،  لافتاً إلى أن عبارات "قاصم الجبارين ، يازهراء، اسم الله"، مكتوبة على اجنحة هذه الطائرات.

وأكد البيان أن "التحقيق مستمر في الحادثة"، موضحا أن "النتائج ستعلن للجميع".

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق اليوم السبت الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل.

وذكرت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل في بيان، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وأفاد شهود عيان، صباح اليوم بسقوط صاروخ مجهول قرب أحد الفنادق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن: صاروخاً سقط، فجر اليوم،  قرب فندق (خانزاد) على طريق مصيف صلاح الدين في باحة احدى المزارع بقرية (براغ) ولم يسفر عن أية خسائر بشرية وإنما اضرار مادية فقط.

 

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