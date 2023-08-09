بينهم مسؤول استخباراتي.. مكافحة ارهاب كوردستان تعلن مقتل وإصابة 6 من "العماليين" بقصف دوكان

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مقتل مسؤول أمني بحزب العمال الكوردستاني في القصف التركي الذي استهدف منطقة دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت اليوم الاربعاء الساعة 13:00 سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية گلالة في قضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية ما ادى الى مقتل مسؤول استخباراتي في الحزب و جرح اثنين اخرين من العناصر ".

واضاف ان "طائرة مسيرة تركية ثانية استهدفت في الساعة 15:30 سيارة اخرى لحزب العمال في قرية قلات في ناحية خلكان ضمن محافظة السليمانية وادى الى مقتل عنصر من حزب العمال و اصابة اثنين اخرين بجروح".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استهدفت طائرة مسير تابعة للجيش التركي، عجلة مدينة في حدود محافظة السليمانية ما ادى الى اصابة مواطنين.

وقال سيروان سرحد خليفة قائممقام قضاء دوكان لمراسل وكالة شفق نيوز، انه عصر اليوم استهدفت طائرة تركية مسيرة "بدون طيار" عجلة مدنية نوع "جيب" تقل مواطنين على الطريق الرابط قضاء، دوكان بناحية خلكان في قرية "قلات".

واضاف ان الحادث تسبب باصابة مواطنين اثنين الاول من اهالي حلبجة، والثاني كوردي سوري.