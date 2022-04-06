مكافحة ارهاب كوردستان تحدد مصدر إطلاق صواريخ "خبات"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T18:33:24+0000
مكافحة ارهاب كوردستان تحدد مصدر إطلاق صواريخ "خبات"

شفق نيوز/ أصدرت مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، بياناً حددت فيه مصدر اطلاق الصواريخ التي سقطت في خبات غرب اربيل.

وبحسب بيان لمؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن ثلاثة صواريخ اطلقت من معبر الحمدانية باتجاه اربيل في محور الخازر، مبيناً أن الصورايخ سقطت بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، ولم تتسبب في اية اضرار بشرية او مادية.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عدة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم، في منطقة فارغة قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل.

فيما قال قائممقام قضاء خبات كويستان احمد، لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة الامنية تحقق في مسألة سقوط الصواريخ بين مركز قضاء خبات وناحية كوروكوسك.

في حين اكدت مصادر داخل مصفى كوروكوسك، لوكالة شفق نيوز، أن الصواريخ لم تقع بداخل المصفى، وانما وقعت بالقرب منها، ولم تتسبب بأي اضرار للمصفى.

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