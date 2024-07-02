مكافحة ارهاب كوردستان: انفجار السليمانية استهدف عنصرين من حزب العمال

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن الانفجار الذي وقع في مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء، استهدف عنصرين في حزب العمال الكوردستاني.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة لاصقة بسيارة كيا سبورتاج في حي رابرين بمدينة السليمانية، انفجرت في الساعة 11:30 قبل الظهر ، مما أدى إلى اصابة اثنين من أعضاء حزب حراك الحرية التابع لحزب العمال الكوردستاني بجروح بليغة وهما محمد خليل و محمد ابراهيم".

وافاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، بإصابة شخصين بجروح بانفجار سيارة في حي رابرين بمدينة السليمانية لأسباب مجهولة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن سيارة مجهزة تعمل بنظام غاز البترول انفجرت في حي رابرين بمدينة السليمانية لأسباب مجهولة.

فيما نفى مصدر آخر لوكالة شفق نيوز أن تكون السيارة تعمل بنظام الغاز، مشيرا إلى أن الحادث ناجم عن حريق وقع في السيارة بين منطقة رابرين و منطقة قولەرەیسی.

في غضون ذلك، أكد مصدر صحي في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "شخصين هما سائق السيارة وراكبها أصيبا بجروح متفاوتة وتم نقلهما إلى المستشفى".

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة اسايش اقليم كوردستان سلام عبد الخالق في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن الحادث لم تعرف أسبابه وحيثياته لغاية الآن لكن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقتها في مكان الحادث لمعرفة تفاصيل الحادث.