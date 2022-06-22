مكافحة ارهاب السليمانية عن قصف دانة غاز: صاروخ استهدف حقل كورمور (صور)

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، يوم الأربعاء، بتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية إلى هجوم صاروخي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ظهر اليوم الموافق 22 حزيران وتحديدا في الساعة 4:45 دقيقة، تم توجيه صاروخ نوع كاتيوشا من مكان مجهول صوب حقل "كورمور" ولم يسفر عن اية اصابات.

وأضاف البيان أن "قوات المديرية تجري حاليا متابعة وتحقيقا في الحادث، وستنشر مستقبلا التحقيقات بالتفاصيل لشعب كوردستان".

وفي وقت سابق، أفاد قائممقام جمجال في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بأن قصفاً استهدف شركة "دانة غاز" الاماراتية العاملة في القضاء..

يشار الى أن "دانة غاز" تمتلك أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.