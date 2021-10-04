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مكافحة اجرام كوردستان تطيح بعصابة للابتزاز الالكتروني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T15:40:53+0000
مكافحة اجرام كوردستان تطيح بعصابة للابتزاز الالكتروني

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الاجرام في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن الاطاحة بعصابة ابتزاز الكتروني تستدرج الشباب والشابات للحصول على صور ومقاطع مصورة لهم ومن ثم مساومتهم.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "خلال الفترة الماضية نشرت بعض شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية معلومات عن عصابة باسم (CTS) يديرها شخص يدعى (كوفند) كانت تقوم بفتح شبكة موسعة وخطيرة في فضاء الانترنت لخداع الفتيات والاولاد وشباب مدن اقليم كوردستان".

وبين ان "العصابة تقوم بالحصول على صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء واسرار شخصية أخرى وتهدد أصحابها بنشرها على الانترنت ما لم يقوموا بدفع الاموال لهم".

وأضاف ان "العصابة تقوم ايضا بإجبار الشباب على تنفيذ اعمال غير لائقة عن طريق الضغط عليهم وتهديدهم بنشر الصور والمقاطع المصورة الخاصة بهم".

واكد الجهاز لمواطني اقليم كوردستان انه "بجهود وسهر فرق مجلس امن الاقليم وبالتعاون مع وزارة الداخلية تمت متابعة دقيقة ومفصلة وتم التمكن من الكشف عن العصابة وهويات جميع افرادها واعتقالهم، مبينا انهم "اعترفوا بالجرائم والافعال غير الاخلاقية التي قاموا بها".

وتابع انه "تم خلال القاء القبض على اعضاء الشبكة العثور بحوزتهم على الادلة الجرمية والصور والمقاطع المصورة المختلفة التي تثبت الجرائم التي اقترفوها".

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