مكاتب سفر بكوردستان تؤشر تراجع عدد السياح من الإقليم إلى تركيا (صور)

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أحد مكاتب السفر والسياحة في دهوك، يوم الجمعة، بتراجع عدد السياح القادمين من إقليم كوردستان إلى تركيا بنسبة 60%، عازياً ذلك إلى عوامل عدة، خصوصا في فترة رأس السنة الجديدة.

وأوضح إفراز بهجت، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب إمتناع السياح عن زيارة تركيا خاصة في أعياد رأس السنة الجديدة، يعود إلى عدم استقرار سعر الدولار، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تأشيرات الدخول إلى 180 دولاراً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع في تركيا".

وأضاف بهجت، أن "في الأعوام السابقة كانت لديه 6 رحلات سياحية خلال أيام رأس السنة الميلادية، ولكن في هذا العام تقلصت العروض إلى رحلتين فقط.

وتشير هذه التطورات، إلى تراجع الاهتمام بتركيا كوجهة سياحية خلال هذه الفترة الزمنية، نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكاليف المتزايدة.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية قد أعلنت يوم الأثنين 25 من شهر كانون الاول الجاري، أن أكثر من 61 ألف زائر عراقي وفد الى تركيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي 2023، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة التركية إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في حين تجاهلت العراق.