مكاتب المعلومات في السليمانية تقرر التعامل بالدفع الإلكتروني فقط

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مكاتب المعلومات في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ قرار جديد يقضي بالاعتماد الكامل على نظام الدفع الإلكتروني، وذلك اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل.

وأوضحت الإدارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يأتي استناداً إلى تعليمات المديرية العامة للجنسية في إقليم كوردستان، حيث سيتم إيقاف التعامل بالنقد ليكون الدفع حصرياً عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني (POS).

وأشارت الإدارة إلى أن هذا القرار يشمل مكاتب المعلومات في كل من محافظة السليمانية، ومحافظة حلبجة، وكذلك في إدارات منطقتي گرميان وراپرين المستقلتين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى الاستعداد لهذا التغيير من خلال تجهيز بطاقات دفع إلكتروني، مثل فيزا كارد أو ماستر كارد، لتتم معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأكدت الإدارة على أن "من لا يمتلك بطاقة دفع إلكترونية لن يتمكن من زيارة مكاتبنا بعد الموعد المحدد"، في إشارة إلى ضرورة تكيّف المواطنين مع النظام الجديد للدفع الإلكتروني تجنباً لأي تعطيل لمعاملاتهم.

وبينت أن هذا القرار يأتي ضمن توجهات حكومة إقليم كوردستان للتحول نحو الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، بهدف تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على النقود النقدية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتجنب التلاعبات المالية.