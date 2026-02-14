مقيدة اليدين ومكممة الفم .. انتشال جثة امرأة من نهر الزاب الكبير في أربيل

شفق نيوز - اربيل

أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل يوم السبت، بانتشال جثة امرأة في نهر الزاب الكبير.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني شاخوان علي لوكالة شفق نيوز إن "المديرية تلقت بلاغا في الساعة الـ 1:30 بعد ظهر يوم السبت بوجود جثة طفت على سطح مياه النهر، حيث قمنا بإرسال فرق الغواصين إلى المكان".

وأضاف أنه "بعد انتشال الجثة وإجراء فحوص أولية تبين أنها تعود لامرأة بين 35 و 40 عاما" مشيرا إلى أنها " كانت مقيدة اليدين و مكممة الفم بواسطة شريط لاصق".

وأوضح أنه "تبين أن القضية جنائية، وقد جرى نقل الجثة إلى الطب العدلي في أربيل"، مؤكدا أن "قوات الأسايش ستقوم باستكمال بقية التحقيقات للوقوف على حيثيات الحادث ".