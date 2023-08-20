مقهى "مچكو" في اربيل.. 80 عاماً والشاي واحد (صور)

شفق نيوز/ تحت قلعة اربيل الاثرية مباشرة وسط المدينة، تظهر معالم مقهى "مچكو" التراثي القديم حيث يقبل عليه الناس بكثرة يوميا.

يقول "مصطفى محسن مچكو"، لوكالة شفق نيوز، إن "المقهى أُنشأ عام 1940 من قبل الراحل مچكو في مكانه الحالي، وتوارثه ابنائه من بعده حتى وصل اليه، وهو الآن يشرف على إدارته وصورهم موجودة على جدران المقهى تخليدا لذكراهم".

حافظ مقهى مچكو على طابعه التراثي رغم مرور فترة طويلة على انشائه، حيث يقول مصطفى محسن، إن "سبب ذلك يعود إلى موقعه الذي يقع تحت قلعة اربيل الاثرية مباشرة من ناحية، وحب الناس لهذه النوعية من المقاهي الشعبية والذي بات جزءً من تراث مدينة اربيل وللكثير من الأهالي ذكريات معها".

يُعرف مقهى "مچكو " بمذاق الشاي الذي يقدمه للزبائن، إذ يشير صاحبه الحالي إلى أن "مذاق الشاي اللذيذ والجذاب لم يتغير في المقهى منذ نشأته، ونتميز بذلك عن بقية المقاهي الشعبية في مدينة اربيل".

ويضم المقهى الكثير من الصور معلقة على جدرانه، إذ يقول علي خوشناو وهو من رواد المقهى، إن "هذه الصور تعود لشخصيات فنية وسياسية وثقافية، وقد التقيت بالعديد منهم قبل أن يفارقوا الحياة وهذا الأمر يطفي طابعا تراثيا جميلا على المقهى".

ويقبل الكثير من المواطنين والسياح على حد سواء إلى المقهى بشكل كبير، حيث يقول "علاء اكرم"، وهو سائح من بغداد زار المقهى، أن "المقهى يجذب المواطنين والسياح إليه لكونه بات مكانا تراثيا وأن موقعه مهم للغاية"، مضيفا لوكالة شفق نيوز، أن "كل من يزور اربيل لا بد من المرور عليه ومن الجميل رؤية أن المقهى يضم قسما للعوائل ايضا ويقدم الى جانب المشروبات وجبة الفطور بطريقة تراثية".