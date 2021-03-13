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مقر مسعود بارزاني يطالب لاهور طالباني بالاعتذار رسميا لعقد إجتماع بين الجانبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T12:31:39+0000
مقر مسعود بارزاني يطالب لاهور طالباني بالاعتذار رسميا لعقد إجتماع بين الجانبين

شفق نيوز/ طالب مقر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت الرئيس المشترك لحزب الإتحاد الوطني الكوردستاني لاهور طالباني بتقديم أعتذار رسمي إلى شعب كوردستان ليتمكن الأول من عقد إجتماع مع الثاني.

وقالت آمنة زكري المسؤولة في مكتب بارزاني في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، اليوم، إنه "يجري الحديث خلال هذه الأيام عن اجتماع مرتقب بين الرئيس بارزاني وشخص في حزب آخر".

وأردفت بالقول انه "بداية نقول ان الرئيس مستعد للاجتماع والحوار بجميع المواضيع التي تخص السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي ولم يتردد في أي وقت حتى ان كان على حساب تضحياته وحزبه والتاريخ شاهد على ذلك".

وقالت زكري ايضا "بخصوص موضوع هذا الاجتماع وهو موضوع ساخن حاليا يجب أن نسأل هل للبارزاني مشكلة شخصية مع أحد؟ وهل ان الذي حصل في كركوك في 16 اكتوبر كان تجاه بارزاني فقط او ضد جميع شعب كوردستان ومن الذي لم ينكسر قلبه في هذا البلد ولم يذق مرارة الألم بسبب 16 اكتوبر"؟

ووجهت خطابها الى لاهور طالباني قائلة "لهذا الشخص الذي ارتكب هذا العمل يجب عليه أن يعتذر لشعب كوردستان، واذا حصل هذا فوقتها من الاعتيادي عقد اجتماع".

وتتداول مواقع مقربة من لاهور طالباني تقارير تفيد بأن اجتماعا مرتقبا سينعقد بينه وبين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

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