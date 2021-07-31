مقر بارزاني ينفي الادلاء بتصريحات بشأن "المنسحبين من الانتخابات"

شفق نيوز/ نفى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، إدلاء الأخير بأية تصريحات تناولتها مواقع وصفحات اعلامية عراقية بشأن الانتخابات المقبلة.

ونسبت تلك المواقع والصفحات تصريحات مزعومة لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني في حوار مع فرانس 24: قال فيها ان "الانتخابات المبكرة اصبحت ضرورة ملحة" و"انسحابات الكتل من الانتخابات زوبعة اعلامية".

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عددا من المواقع والصفحات الاعلامية العراقية نشرت تصريحات مزعومة لبارزاني في مقابلة مع قناة فرانس24"، مشددا على ان "هذا الموضوع لا اساس له وان بارزاني لم يجر اية مقابلة مع القناة المذكورة".

واضاف البيان ان "هذه الموضوع بعيد عن الحقيقة وان الهدف من نشر الموضوعات التي لا اساس لها واضح للجميع".

ونسبت تلك المواقع تصريحات اخرى لبارزاني يقول فيها "ان المنسحبين اتصلوا بنا لاعلان الانسحاب من الانتخابات ورفضنا ذلك" و"لم نعد نثق بمن عقد تحالفات معنا وانسحب".

كما نسبت اليه قوله ان "التيار الصدري يتخبط بقراراته واتفاقاته" وان "هرم الكتلة الصدرية لا يعرف ما يريد".

فضلا عن تناوله موضوع وحدة البيت الكوردي بالقول "ان ترتيب ولملمة البيت الكوردي اصبح واجبا".