مقر بارزاني ينعى خمسة من قوات البيشمركة

شفق نيوز/ نعى مقر إقامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، مصرع خمسة من قوات البيشمركة قضوا بحادث سير.

وقالت المتحدث الرسمي لمقر البارزاني خالدة خليل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد خمسة من الپيشمركة الأبطال وهم كل من: طاهر كاكه ولا، وجمال جلال حمه، وأردلان جمال مجيد، وتوانا نصر الدين حمه، وسرور أنور محمود، الذين تعرضوا لحادث مروري على طريق دربندخان، حيث اودى بحياتهم اثناء عودتهم من واجبهم المقدس لترتقي أرواحهم شهداء عند رب رحيم".

وأضافت "نتقدم بأحر التعازي الى عوائل الشهداء وأقاربهم ورفاقهم الپيشمركة ونشاركهم أحزانهم، سائلين المولى عز وجلّ أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".