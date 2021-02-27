مقر بارزاني يلغي مراسم آذار

شفق نيوز/ أعلن مقر رئيس الحزب الديمقراطي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت الغاء مراسم المناسبات الوطنية القومية في شهر آذار المقبل جراء تفشي وباء كورونا.

وقال المقر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه مع إقتراب حلول إستذكارات شهر آذار الوطنية والقومية، نعلن للمواطنين إنه بسبب جائحة كورونا والإلتزام بالإرشادات الصحية وفي سبيل الحفاظ على سلامة أهالي كوردستان، لا يحيى هذا العام مراسم زيارات المواطنين الى ضريح الخالدين (الزعيم الكودري الراحل ملا مصطفى بارزاني ونجله الراحل مهندس ثورة كولان والمصالحة الوطنية القيادي في الديمقراطي الكوردستاني أدريس بارزاني).