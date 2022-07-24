مقر بارزاني يدين وتوجيه نيابي بالتحقيق بالاعتداء على مقاتل بيشمركة كاكائي 

شفق نيوز/ أدان مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاحد، بشدة "الإهانة" التي تعرض لها بيشمركة كوردي كاكائي على يد منتسبين بالحشد الشعبي، فيما وجّه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بتشكيل لجنة للوقوف على حيثيات الاعتداء.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا العمل "إهانة وعدم احترام للحرية والمعتقدات والتعايش"، مشددا على انه يدعم بكل امكانياته الاخوات والاخوة الكاكائيين.

من جانبه، أدان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما حصل من إهانة وتجاوز على المقاتل "أيمن عبدي جاسم" من الكورد الكاكائية في ناحية آمرلي بقضاء طوزخورماتو، من قبل مجموعة تدعي انتماءها للحشد الشعبي.

واعتبر أن الذين قاموا بهذا الفعل "غير الأخلاقي" قد خالفوا القوانين وانتهكوا حقوق الإنسان، ويجب أن لا يمر هذا الفعل دون عقاب، وهذا الإعتداء أدى إلى رفض شعبي واستنكار واسع للطائفة الكاكائية.

وأضاف عبد الله ان على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ خطوات عاجلة لدرء الفتنة والوصول إلى الجناة بأسرع وقت.

ووجه عبد الله لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات الاعتداء ومتابعة القضية وإعداد تقرير لعرضه بعد ذلك على رئاسة المجلس.

ودعا هيئة الحشد الشعبي الى اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون، وهذه الأفعال تسيء إلى سمعة الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية وطنية، وأن ماجرى هو تعد سافر على المعتقدات الدينية ويجب منع تكرار تلك الإعتداءات لأنها تؤثر على السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

وكانت الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي، قد أدانت في وقت سابق اليوم، قيام عناصر بالحشد الشعبي بـ"إهانة" منتسب بالبيشمركة من الكاكائيين عبر "حلاقة شاربه"، وهي من "المقدسات" عند الكاكائيين، وفيما شددت على ان هذا الفعل يجب أن لا يمر دون عقاب، دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق فوري بالحادثة.

وأمس السبت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مواطناً كوردياً من الكاكائيين تعرض لـ"حلاقة شاربه"، من قبل مجموعات تنتسب للحشد الشعبي بزعم انه تجاوز على الحشد بمنطقة آمرلي في طوزخورماتو.