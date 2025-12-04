مقر بارزاني يدين تشويه قبور المسيحيين في أربيل

شفق نيوز- أربيل

دان مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الخميس، بأشد العبارات العمل غير اللائق المتمثل في تخريب وتشويه قبور وشواهد مقبرة المسيحيين الذي وقع في قضاء كويه.

واعتبر مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا العمل عمل مرفوض وبعيد كل البعد عن التقاليد والثقافة العريقة لشعب كوردستان، في التعايش والأخوة والوئام، وهو غريب على المجتمع الكوردستاني.

وأضاف: "يجب على الأطراف المعنية أن تعثر على مرتكبي هذا العمل الشنيع في أسرع وقت ممكن وأن تقدمهم للعدالة لينالوا جزاءهم القانوني، كما يجب منع مثل هذه الأعمال وكل عمل يستهدف ثقافة التعايش والسلام والوئام في إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، حادثة الاعتداء على المقابر المسيحية في مدينة كويه (كويسنجق)، عقب إقدام مجهولين ليلة أمس على تكسير عدد من شواهد القبور.