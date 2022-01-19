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مقر بارزاني يدين "بشدة" استهداف مكتب شاخوان عبد الله

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T19:56:01+0000
مقر بارزاني يدين "بشدة" استهداف مكتب شاخوان عبد الله

شفق نيوز/ ادان مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، ما اسماه بـ"الهجوم الارهابي" على مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في كركوك، مطالبا الجهات المعنية بمتابعة هذه العملية والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه يدين "بشدة الهجوم الارهابي الذي طال مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في مدينة كركوك".

وطالب البيان، الجهات المعنية، "بمتابعة هذه العملية الارهابية والكشف عن مرتكبيها ومعاقبتها على فعلتها التخريبية"، مشددا على ان "الارهاب لن يستطيع ابدا ان ينتصر على الارادة السلمية والتعايش".

وفي وقت سابق الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين يستقلون سيارة ألقوا برمانة يدوية على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك".

وأضاف المصدر أن انفجار الرمانة تسبب بأضرار مادية في المكتب، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد قد تعرض لهجوم مماثل الأسبوع الماضي، قبل شن هجمات مماثلة على مكاتب لتحالفي تقدم وعزم في العاصمة العراقية.

وتأتي الهجمات وسط توترات سياسية وأمنية يعيشها العراق منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووسط خلافات كبيرة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

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