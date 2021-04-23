مقر بارزاني يدعو السلطات للتحقيق في القرآن الممزق المرمي على قارعة طريق في اربيل

شفق نيوز/ أعرب مقر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة عن اسفه للمشاهد المصورة التي تناقلتها مواقع على التواصل الاجتماعي مساء أمس والتي أظهرت أوراق مصحف ممزق مرمية على قارعة طريق في مدينة أربيل.

وقال المكتب في بيان ان إهانة مقدسات الناس موضوع خطير، ولا يمكن قبوله على الإطلاق، وأي جهة تقف وراء هذا الفعل تهدف الى تقويض السلم الاجتماعي وإحداث فتنة، وينبغي أن تُعاقب.

وأضاف البيان أن ما حدث تخطى الحدود والخطوط الحمراء كافة، داعيا الجهات المعنية الى متابعة هذا الموضوع، مؤكدا انه ينبغي منع تكرار مثل هكذا جرائم وتصرفات مشينة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أمس بقايا مصحف ممزق رميت بأوراقه على شارع 100 متر في اربيل وتحديدا أمام أحد المساجد.