مقر بارزاني: "ملحمة بردي" أفشلت مخطط القضاء على كيان كوردستان

شفق نيوز/ بمناسبة الذكرى الثالثة لتصدي قوات البيشمركة لزحف قوات الجيش العراقي والحشد باتجاه اربيل، وايقافها في منطقة بردي "التون كوبري" اكد مقر بارزاني يوم الثلاثاء، ان البيشمركة افشلت مخطط القضاء على الكيان السياسي لاقليم كوردستان عبر "ملحمة بردى".

واكد بيان لمقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دفاع قوات البيشمركة وضرباتها في الهجوم لم يغير المعادلة العسكرية فحسب بل غير المعادلة السياسية ايضا"، مبينا ان "البيشمركة جددت التأكيد على انها بقيت درعا حصينا لحماية كوردستان".

واضاف البيان "في هذه الذكرى التي تدعو للفخر، تحية للصمود وعدم الانحناء الذي ابدته قوات البيشمركة، وتحية لارواح شهداء تلك المواجهة العظيمة".



