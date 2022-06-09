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مقر بارزاني عن هجوم أربيل: يجب اتخاذ خطوات عملية فالرفض والشجب ليس حلاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-09T15:42:18+0000
مقر بارزاني عن هجوم أربيل: يجب اتخاذ خطوات عملية فالرفض والشجب ليس حلاً

شفق نيوز/ عدّ مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة أربيل أمس الأربعاء، بالاعتداء الإرهابي والجبان.

وقال المقر في بيان، إن "الأيادي التي تقف وراء هذا الاعتداء الإرهابي والاعتداءات السابقة معروفة ومكشوفة، كما أن الأهداف والمآرب من وراء هذه الأعمال اللامشروعة واضحة للعيان".

وأضاف "نحن نثمن المواقف والاستنكارات والادانات- حول الهجوم-، لكنَ مجرد التعبير عن الرفض والشجب ليس حلاً، بل يجب اتخاذ خطوات عملية، والعمل بجدية كبيرة للقضاء على هذه الأفعال اللاإنسانية واللاقانونية واللا مشروعة، التي تُنفذ باستهتار ضد مواطني إقليم كوردستان ومدينة أربيل".

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيّرة وقع على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل، بالقرب من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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