مقر بارزاني: القصف التركي جريمة مدانة وعلى اربيل وبغداد التنسيق لمعالجة هذه الكوارث

شفق نيوز/ أدان مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، القصف التركي على احد مصايف محافظة دهوك، بشدة وعدها جريمة، مطالبا حكومتي اربيل وبغداد بالتنسيق المشترك لمعالجة الأسباب التي تؤدي لتكرار مثل الجرائم والكوارث.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قصفاً مدفعياً من جانب القوات التركية على منطقة برخي السياحية في حدود ادارة زاخو، تسبب بوقوع عدداً من المواطنين ضحايا واصابة اخرين".

واشار الى انه "فضلا عن إدانة هذه الجريمة، نتقدم بالمواساة لذوي ضحايا هذه الحادثة الأليمة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف البيان ان "قتل وجرح المدنيين الابرياء من قبل اية قوة او طرف وتحت اية ذريعة او حجة هي جريمة غير مقبولة ويتوجب وضع حد لها لكي لا تتكرر مرة اخرى، والا يصبح مواطنو الاقليم ضحية للصراعات والحروب بين قوات واطراف اخرى".

وختم بالقول "حان الوقت ان تقوم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالتنسيق معاً لايجاد حل جذري واساسي لتلك العوامل التي تصبح هدفاً لحصول هذه الجرائم والكوارث".

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية التركية مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.