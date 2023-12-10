مقر البارزاني يؤشر محاولات "للتغيير والتلاعب" بمقاعد الكوتا بإنتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة السماح للمكونات بتقرير مصيرها بنفسها بما يخص مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

وذكر بيان من مقر البارزاني حول آلية توزيع مقاعد كوتا المكونات في إنتخابات إقليم كوردستان ، حيث أشار إلى "وجود بعض المحاولات للتغيير والتلاعب بمقاعد وحقوق هذه المكونات وكيفية توزيع المقاعد وطريقة المشاركة في الانتخابات".

وأضاف أن الزعيم بارزاني "يرى بوجوب السماح للمكونات، بتقرير مصيرها بنفسها. دون فرض أي إرادة عليها من خارجها، معللاً ذلك بأن "هذه المكونات هي جزء مهم من المجتمع الكوردستاني ، ويجب أن لا تختلط حقوقها بأي مصالح سياسية أو يتم التعامل معها بشكل غير عادل.

يأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الاول الجاري إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.