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مقرب من شيخ جنكي.. اغتيال ضابط بيشمركة في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T16:12:07+0000
مقرب من شيخ جنكي.. اغتيال ضابط بيشمركة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان باغتيال ضابط في قوات البيشمركة مقرب من الرئيس المشترك مستبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي مساء يوم الخميس في محافظة السليمانية.

وقال الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها ضابط برتبة عقيد في البيشمركة وبرفقته شخص آخر في قضاء رانيا بمحافظة السليمانية.

وأضاف الشهود أن ضابط البيشمركة والشخص المرافق له قتلا جراء الهجوم المسلح.

ووفق معلومات خاصة لشفق نيوز فإن الضابط القتيل يعد أحد المقربين من الرئيس المشترك المستبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي.

ويأتي هذا التطور بعد اختطاف كاروان علي شامار أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية مساء يوم الثلاثاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن مجهولين اقتحموا منزل شامار الواقع في وسط مدينة السليمانية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل اقتياده لمكان مجهول.

وأضاف المصدر أن التوقعات تشير إلى أن سبب الاختطاف يعود إلى اتهام شامار بتحريض المتظاهرين على حرق مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

هذا وقد أقدم متظاهرون غاضبون قبل يومين على حرق جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال احتجاجات الطلبة.

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