مقدرا المنهج الوسطي.. بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، رسالة تهنئة إلى الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بمناسبة تأسيس الحزب.

وفي رسالة وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، وجه بارزاني التهنئة للأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين وقيادات وكوادر الحزب بمناسبة الذكرى الـ٢٨ لتأسيس الحزب، مثمنا مواقف الاتحاد الاسلامي المعتدلة والمسؤولة.

واضاف بارزاني انه يقدر للحزب انه على مدى عمره السياسي كان صاحب مواقف معتدلة ومسؤولة وكانت في محطات كثيرة مساعدا على الاستقرار السياسي، متمنيا ان يعمق في ظل التعددية والعملية الديمقراطية الكوردستانية الاخوة والتناغم بين الاطراف السياسية وان يكون الجميع في خدمة المصالح العامة للشعب الكوردستاني.