سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقدرا المنهج الوسطي.. بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-05T21:33:00+0000
مقدرا المنهج الوسطي.. بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، رسالة تهنئة إلى الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بمناسبة تأسيس الحزب.

وفي رسالة وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، وجه بارزاني التهنئة للأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين وقيادات وكوادر الحزب بمناسبة الذكرى الـ٢٨ لتأسيس الحزب، مثمنا مواقف الاتحاد الاسلامي المعتدلة والمسؤولة.

واضاف بارزاني انه يقدر للحزب انه على مدى عمره السياسي كان صاحب مواقف معتدلة ومسؤولة وكانت في محطات كثيرة مساعدا على الاستقرار السياسي، متمنيا ان يعمق في ظل التعددية والعملية الديمقراطية  الكوردستانية الاخوة والتناغم بين الاطراف السياسية وان يكون الجميع في خدمة المصالح العامة للشعب الكوردستاني.

related

لقاء مرتقب بين قيادة الديمقراطي والاتحاد لحسم مرشح الرئاسة

Date: 2022-01-21 19:20:28
لقاء مرتقب بين قيادة الديمقراطي والاتحاد لحسم مرشح الرئاسة

بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

Date: 2019-10-09 16:05:55
بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

مسعود بارزاني مهنئاً بالعيد: أتمنى أن يكون سبباً لنهاية التعاسة وعودة للسلام

Date: 2019-06-03 21:06:55
مسعود بارزاني مهنئاً بالعيد: أتمنى أن يكون سبباً لنهاية التعاسة وعودة للسلام

بارزاني للبطريارك مار آوا: إقليم كوردستان موطن التعايش ويجب المحافظة عليه

Date: 2021-09-14 14:31:47
بارزاني للبطريارك مار آوا: إقليم كوردستان موطن التعايش ويجب المحافظة عليه

بارزاني والكاظمي: اتفاق سنجار سيعزز الثقة بين بغداد وأربيل

Date: 2020-10-09 18:39:18
بارزاني والكاظمي: اتفاق سنجار سيعزز الثقة بين بغداد وأربيل

كندا تهدي رمزها الوطني لبارزاني: شخصية تأريخية ومقاتل مدى الحياة

Date: 2019-12-18 14:32:19
كندا تهدي رمزها الوطني لبارزاني: شخصية تأريخية ومقاتل مدى الحياة

بذكرى آذار .. مسعود بارزاني يؤكد: إرادة شعبنا لا تُكسر بأي شكل من الأشكال

Date: 2021-03-11 07:17:58
بذكرى آذار .. مسعود بارزاني يؤكد: إرادة شعبنا لا تُكسر بأي شكل من الأشكال

مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش

Date: 2021-05-09 11:37:46
مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش