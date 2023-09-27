مقتل 7 أشخاص معظمهم عماليون واصابة مدني بجروح بهجومين لتركيا على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بمقتل ستة مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني، ومدني واصابة آخر بجروح في هجومين شنتهما طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي على سفوح جبال قنديل بالإقليم.

وذكرت معلومات مكافحة الإرهاب في كوردستان المنشورة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن في الساعة الـ11:00 قبل ظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة للجيش التركي مقرا لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في قرية "بوگریسکان" بناحية "ورتي" التابعة لقضاء "رواندز" في محافظة أربيل ما أسفر عن مقتل اربعة من مقاتلي الحزب المناهض للنظام بأنقرة، وفي الوقت نفسه سقط مدني ضحية وأُصيب آخر بجروح لقرب محل سكنهما من ذلك المقر.

وفي نفس التوقيت والقرية المذكورة أعلاه استهدفت الطائرة عجلة لمسلحي الحزب مما ادى الى مقتل عنصرين من العمال الكوردستاني، وفقا للبيان ذاته.