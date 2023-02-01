مقتل 44 امرأة وتعرض أكثر من 5000 أخرى للخيانة والإعتداء بالضرب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل عشرات حالات القتل واكثر من 3500 اعتداء طالت نساء في حالات عنف مسجلة في مناطق ومدن الإقليم كافة في العام 2022.

وقالت مديرة المديرية فينك شفيق في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه في السنة الماضية سجلنا 15 الفا و897 ملف تحقيق بقضايا العنف ضد المرأة والأسرة، مردفا بالقول إن المديرية أنهت أكثر من 8 آلاف ملف منها والمتبقي قرابة 4 آلاف ملف.

واشارت إلى أن المديرية سجلت انتهاكات مختلفة بحق المرأة العام الماضي من بينها 44 حالة قتل، و3515 حالة اعتداء بالضرب، و3404 حالات مشاجرة، و2059 تهديد، و539 حالة خيانة زوجية.

وتابعت شفيق أن اكثر من 600 متهم بالعنف محتجزون بقضايا العنف، و500 لم يتم القاء القبض عليهم ايضا متهمون بانتهاكات بحق المرأة والأسرة.