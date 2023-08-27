مقتل 3 عناصر من العمال الكوردستاني بقصف تركي جديد في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي جديد استهدفهم في السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بحسب المعلومات فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة 13:30 بعد ظهر اليوم سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرية "زنگيدر" ضمن محافظة السليمانية ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من الحزب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات التركية عن قتل أحد القياديين في حزب العمال الكوردستاني بعملية نفذتها الاستخبارات داخل الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الاستخبارات التركية قتلت "قدري إنجو" المعروف بضابط البريد للتنظيم بين العراق وسوريا، والذي كان يؤمن مرور المجموعات التي ستنفذ عمليات ضد القوات التركية في منطقة عمليات "المخلب" بكارا وزاب ومتينا وحفتانين.

وبحسب "الأناضول"؛ أشارت المصادر إلى أن عملية قتل "إنجو"، جرت في منطقة كارا في اقليم كوردستان.