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مقتل 3 جنود أتراك على يد مقاتلين كورد في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-09T14:26:52+0000
مقتل 3 جنود أتراك على يد مقاتلين كورد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل 3 من جنودها خلال عملية "مخلب الصاعقة" بالمنطقة الحدودية داخل إقليم كوردستان العراق.

وأفادت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأناضول المملوكة للدولة، أن الجنود الأتراك قتلوا على يد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأوضحت أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة، أسفرت عن "تحييد" 6 مقاتلين من العمال الكوردستاني.

وتشهد المناطق الحدودية شمالي إقليم كوردستان نزاعا بين الجيش التركي ومقاتلي العمال الكوردستاني منذ عقود، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية لسكان تلك المناطق.

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