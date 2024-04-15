مقتل 12 عُمّالياً بغارة تركية على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، مقتل 12 عنصراً بحزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن "عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة هاكورك، تم استهدافهم بعملية جوية"، لافتة إلى أن "العمليات ضد حزب العمال ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها".

وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" في أبريل/نيسان 2022 لاستهداف مواقع حزب العمال الكوردستاني، في مناطق متينا وزاب وأفاسين باسيان الشمالية في العراق بالقرب من الحدود التركية.