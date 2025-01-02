مقتل وإصابة 339 عتالاً كوردياً في إيران خلال عام 2024

شفق نيوز/ كشفت منظمة هنگاو المعنية بحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن مقتل 57 عتالاً كوردياً وإصابة 282 آخرين، في إيران خلال عام 2024.

وأشارت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إلى أن "80% من حالات الوفاة والإصابة جاءت نتيجة هجمات مباشرة نفذتها القوات الأمنية الإيرانية، في حين تنوعت بقية الحالات بين انفجار ألغام أرضية وحوادث انهيارات ثلجية، نظراً للظروف الجغرافية والمناخية الصعبة التي يعمل فيها هؤلاء العتالون".

ويعمل العتالون المعروفون محلياً باسم "الكولبر"، في نقل البضائع عبر المناطق الحدودية الوعرة بين إيران والعراق، بحثاً عن مصادر رزق، وغالباً ما يواجهون مخاطر جسيمة تشمل إطلاق النار المباشر من قبل حرس الحدود الإيراني، بالإضافة إلى الألغام المزروعة في المناطق الحدودية الجبلية، والتي تعود إلى فترات النزاع السابقة.