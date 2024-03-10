مقتل وإصابة 4 منتسبين بانفجار داخل مقر قوات حرس الحدود في اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت، بوقوع انفجار داخل مقر قوات حرس الحدود في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث ناجم عن انفجار لغمين داخل المقر أثناء عمليات التدريب مما أسفر عن مقتل منتسبين اثنين و اصابة ثالث بجروح خطيرة".

من جهتها أكدت قيادة منطقة حرس الحدود الأولى في بيان، أن اثنين من المنتسبين من قوات حرس الحدود قُتلا جراء انفجار لغم عليهما أثناء محاولة تفكيكه.

وأشار البيان إلى أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وتابعت القيادة في بيانها، أن هذا يأتي ضمن الجهود المبذولة سابقاً لإزالة الألغام من المناطق الحدودية التي هي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.