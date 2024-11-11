مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في ناحية "سنكسر".

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن النزاع حصل بين عائلتين في قرية "دوغومان" التابعة لناحية "سنكسر" بإدارة رابرين، وأسفر عن مقتل شاب بعمر 35 عاماً وإصابة اثنين آخرين.

وبين أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن السلطات تواصل التحقيق في الحادث للوصول إلى تفاصيل أوضح حول أسبابه.