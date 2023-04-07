القبض على 4 متهمين.. مقتل وإصابة 3 اشخاص بنزاع مسلح في "خبات أربيل" (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة 3 اشخاص بنزاع مسلح في قضاء خبات بمدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "اشتباكات مسلحة اندلعت مساء اليوم بسبب خلاف بين شخصين في احد مناطق قضاء خبات". ‏

وأضاف ان "الاشتباكات تسببت بمقتل شخص وإصابة اثنين اخرين بجروح بليغة".

وفي وقت لاحق؛ افاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز؛ بأن قوات الاسايش ألقت القبض على أربعة اشخاص بتهمة الضلوع في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في قضاء خبات اربيل.