مقتل وإصابة 13 عتالاً كوردياً بنيران الحرس الايراني خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "هەنگاو-الخطوة" المدافعة عن حقوق الإنسان، يوم السبت، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 13 عتالاً كوردياً على يد الحرس الثوري الإيراني على حدود اقليم كوردستان، خلال شهر أيار الماضي، في ارتفاع مضاعف عن الشهر السابق.

وجاء في بيان للمنظمة، ورد لوكالة شفق نيوز: "استنادا إلى الاحصاءات المسجلة في مركز الإحصاء والتوثيق لدى منظمة هەنگاو، فقد شهد شهر أيار الماضي، سقوط 13 عتالا على حدود كوردستان من بينهم نحو 92% بنيران مباشرة من قوات الحرس الثوري الإيراني في زيادة بنسبة 100% بالمقارنة مع شهر نيسان الماضي.

وأوضح البيان، أن "الاحصاءات تشير إلى مقتل 8 عتالين وإصابة 5 آخرين من بينهم مراهق في 17 من العمر من أهالي سردشت يدعى (اريان مامندي) الذي فقد إحدى عينيه بنيران بنادق صيد (ذات الكرات الحديدية) من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وأشار إلى أن كلا من هيمن أحمدي وواحد قادربور وعطا رستم بور وثلاثة من أهالي سقز، وجلال سهرابي ومحمد قادري ومعين توفيق بور والثلاثة من اهالي مدينة بانه مع سالار احمدي وسيناء رسولزاده وهما من أهالي مدينة سردشت، وجميعهم من العتالين الكسبة قتلوا في شهر أيار بنيران مباشرة من القوات المسلحة الإيرانية".

ولفت بيان المنظمة الحقوقية، إلى أن شهر نيسان الماضي، شهد مقتل 4 عتالين، وبهذا يكون عدد القتلى قد تضاعف بنسبة 100% مقارنة بين شهري نيسان وأيار الماضيين"، مبيناً أن "العتالين الضحايا الأكثر عدداً هم من أهالي محافظة سنندج وبلغ 10 ضحايا".