مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بشجار بين سائقي ناقلات وحراس مصفاة نفطية في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص بسبب شجار بين سائقي ناقلات نفطية و حراس مصفاة شركة "كار" في محافظة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع صباح اليوم حيث نشب عراك بين سائقي ناقلات التي تنقل النفط ومشتقاته و حراس مصفاة شركة (كار) بمنطقة خبات في اربيل".

واضاف ان "سبب الشجار كان خلافا على دور وقوف السائقين لنقل النفط حيث تبادل حراس المصفاة و السائقين إطلاق النار وتسبب بمقتل شخصين واصابة ثالث بجروح بليغة".