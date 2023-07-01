مقتل واصابة 6 اشخاص في نزاع عائلي بدهوك

شفق نيوز/ قُتلَ شخص واصيب خمسة اخرون يوم السبت، اثر نزاع بين افراد من عائلة واحدة في ناحية باتيل غربي دهوك.

وأبلغ مصدر من شرطة محافظة دهوك وكالة شفق نيوز؛ ان نزاعا مسلحا نشب بين اشخاص من عائلة واحدة (أبناء العم) في مجمع خراب ديم بناحية باتيل غربي دهوك.

وأضاف المصدر؛ أن النزاع أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 42 عاما واصابة خمسة اخرين.

واوضح المصدر ان الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث واصدرت اوامر قبض بحق متهمين بالقضية وذلك حسب المادة 406 من قانون العقوبات.