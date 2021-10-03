مقتل واصابة سبعة اشخاص في حادث مروع في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بمصرع ثلاثة أشخاص واصابة اربعة آخرين بحادث مروري على الطريق بين اربيل مخمور، مؤكدا ان التنافس والتسابق كان السبب الرئيس لوقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل على الطريق بين اربيل – مخمور قرب قرية قوريتان، عندما تصادمت سيارة من نوع ماليبو خصوصية واخرى من نوع بيك اب حمل (دبل قمارة)، مؤكدا ان الحادثة ادى الى مصرع ثلاثة من السابلة واصابة اربعة اشخاص بجروح.

وبشأن اسباب الحادثة قال حاجي ان السبب الرئيس للحادثة يعود للتنافس والتسابق بين السيارتين ادى الى تصادمهما.

واشار الى انه مع التصادم خرجت سيارة الماليبو الخصوصية عن سيطرة سائقها وانحرفت الى الرصيف وصدمت ثلاثة من السابلة المارين بجانب الطريق حيث لقوا مصرعهم جميعا، مضيفا الى ان السيارة سقطت بعد ذلك وهاوية، وكل ذلك من اجل لذة وقتية في التسابق مع الاخرين، حسب تعبيره.