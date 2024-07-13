مقتل واصابة ثلاثة أشخاص جراء شجار بين أُسرة سورية وأخرى عراقية في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين اخرين في شجار بأحدى مناطق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا اندلع بين أُسرتين على محل وقوف السيارات في منطقة (مامزاوه) في اربيل".

وأضاف ان "الشجار نشب بين أُسرة سورية الجنسية و اخرى من نينوى".

ووفقا للمعلومات الواردة للوكالة، فإن المشاجرة حصلت مساء أمس للسبب المذكور أعلاه بين أفراد الأسرتين الاولى عراقية من أهل منطقة الحمدانية وهي نازحة بعد احداث الموصل في العام 2014، و الثانية سورية.

وتشير المعلومات إلى أن أحد أفراد الأسرة السورية قام باستدعاء أقربائه مما أسفر عن مقتل النازح العراقي بضربة سكين واصابة والده بجروح.

وبحسب المعلومات، فإن القتيل يُدعى (م، م) وهو أب لـ6 أطفال، وقد فتحت قوات الشرطة في اربيل ملف تحقيق بالحادثة.