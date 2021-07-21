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مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-21T12:36:31+0000
مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء بمقتل شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح بانفجار مادة الـ"TNT" شديدة الإنفجار عندما كانوا يحاولون بواسطتها حفر بئر في قضاء "قلعة دزه".

وقالت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جثة لشخص يُدعى ( م . س . ح ) تولد العام 1988 من سكنة قرية "سيد حمدان" مع مصابين إثنين تم نقلهم إلى مستشفى "قلعة دزه" العام، مبينة إن هؤلاء أرادوا استخدام مادة TNT في حفر بئر الا انها على الفور انفجرت عليهم.

وأوضح البيان أن الشخص الذي لقي حتفه عند الإنفجار أُصيب معه أبنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع مراهق بعمر 16 عاما يعمل مع الأول بأجرٍ يومي.

وأضاف البيان أن الضحايا هم متخصصون في حفر الآبار وعندما كانوا يعملون لصاحب بستان استخدموا مادة TNT.

ونقل البيان عن صاحب البستان قوله: إنه استأجر هؤلاء لحفر بئر، غير أنهم وصلوا إلى جبل أثناء الحفر وحاولوا الاستفادة من مادة الـTNT لكسر الصخور إلا أنها انفجرت بهم.

وعن الأوضاع الصحية للمصابين ذكرت الشرطة في بيانها أنها مستقرة، مشيرة إلى فتح تحقيق بالحادث.

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