مقتل موظف في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن مقتل احد العاملين في برلمان اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل مساء الخميس عندما قتل شخص في حي (عاربان) قرب جامع الباشا، مؤكدا ان فريقا تحقيقيا توجه على الفور الى محل الحادث وبدأ بإجراء تحقيقاته.

واضاف البيان التحقيقات توصلت الى ان القتيل شخص يدعى (دلدار حمد امين مصطفى) ويبلغ من العمر 50 عاما ويعمل سائقا في برلمان كوردستان، لافتا الى ان الشرطة تواصل تحقيقاتها بشأن الحادث للحصول على معلومات بشأن الحادث واعتقال الجاني وستقوم بنشر معلومات اكثر لاحقا.