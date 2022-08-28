مقتل موظف حكومي بهجوم مسلح أمام منزله في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بمقتل موظف حكومي بهجوم مسلح تعرض له أمام منزله في قضاء كفري.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ظهر اليوم قُتل مواطن يُدعى (سهيل خورشيد عزيز) من مواليد العام 1960 يعمل موظفا في زراعة "كفري" أمام منزله الكائن في القضاء المذكور بإطلاق الرصاص عليه من قبل أشخاص مجهولين.

وأضاف أن قوات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث وبدأت تحقيقا للكشف عن هوية المجرمين وأرسلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء "كلار" لتشريحها.