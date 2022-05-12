مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة لأسباب مجهولة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، مساء اليوم الخميس، عن مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة وسط مدينة السليمانية.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة اندلعت في شارع (ملك محمود) أمام مستشفى الإقليم واستخدم فيها سلاح ناري، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة آخر".

واشار الى ان "جثة القتيل تم نقلها الى دائرة الطب العدلي فيما يتلقى المصاب العلاج في المستشفى"، مشيرا الى ان "اسباب المشاجرة ما زالت مجهولة ولم يتم إلقاء القبض على من اطلق النار لحد الان".

بدوره أكد شاهد عيان لوكالة شفق نيوز، أنه "تم اطلاق النار على سيارة نوع (ماجستا) بيضاء اللون ادت إلى وفاة سائقها وإصابة من كان في السيارة".