سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة لأسباب مجهولة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T16:56:23+0000
مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة لأسباب مجهولة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، مساء اليوم الخميس، عن مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة وسط مدينة السليمانية.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة اندلعت في شارع (ملك محمود) أمام مستشفى الإقليم واستخدم فيها سلاح ناري، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة آخر".

واشار الى ان "جثة القتيل تم نقلها الى دائرة الطب العدلي فيما يتلقى المصاب العلاج في المستشفى"، مشيرا الى ان "اسباب المشاجرة ما زالت مجهولة ولم يتم إلقاء القبض على من اطلق النار لحد الان".

بدوره أكد شاهد عيان لوكالة شفق نيوز، أنه "تم اطلاق النار على سيارة نوع (ماجستا) بيضاء اللون ادت إلى وفاة سائقها وإصابة من كان في السيارة".

related

حكومة كوردستان تبدأ بتسديد قروض المقاولين

Date: 2019-06-22 11:51:28
حكومة كوردستان تبدأ بتسديد قروض المقاولين

حكومة كوردستان تجتمع مع مجالس المحافظات والسليمانية تقدم مقترحات

Date: 2019-11-10 11:55:08
حكومة كوردستان تجتمع مع مجالس المحافظات والسليمانية تقدم مقترحات

"سبب صادم" يشعل نزاعاً دموياً بين عائلتين في السليمانية

Date: 2020-09-05 20:03:51
"سبب صادم" يشعل نزاعاً دموياً بين عائلتين في السليمانية

صور من السليمانية.. طلبة جامعيون يطلقون حملة "للشعور بالمسؤولية"

Date: 2022-01-11 10:57:44
صور من السليمانية.. طلبة جامعيون يطلقون حملة "للشعور بالمسؤولية"

بعد الزلزال .. هزتان أرضيتان تضربان السليمانية

Date: 2021-04-08 07:06:05
بعد الزلزال .. هزتان أرضيتان تضربان السليمانية

"ان ار تي" تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بمصادرة معداتها وكاميراتها

Date: 2021-09-09 21:10:20
"ان ار تي" تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بمصادرة معداتها وكاميراتها

إصابة مدير عام صحة السليمانية بفيروس كورونا

Date: 2020-10-26 17:08:59
إصابة مدير عام صحة السليمانية بفيروس كورونا

إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه

Date: 2020-04-13 13:30:42
إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه