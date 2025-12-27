مقتل مواطن تركي الجنسية داخل فندق في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مواطن كوردي يحمل الجنسية التركية داخل أحد الفنادق في مدينة السليمانية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم داخل فندق في سوق السليمانية، حيث تعرّض المواطن للطعن بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف، أن فرق الأدلة الجنائية والتحقيق توجّهت إلى موقع الحادث وبدأت بإجراءات الكشف وجمع المعلومات اللازمة.

وبحسب المصدر، فإن دوافع الجريمة ما تزال مجهولة حتى الآن، مؤكداً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث والجهات المتورطة فيه.