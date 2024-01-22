مقتل منتسب وإصابة ضابط ومدني بمواجهة مسلحة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن مقتل منتسب وإصابة ضابط ومدني بمواجهة مسلحة، مؤكدة القبض على أحد المسلحين.

وقالت شرطة السليمانية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية نفذت أمر قبض صادر عن قاضي التحقيق بحق متهمين اثنين قاما بمواجهة القوات الأمنية وتسببوا بمقتل المنتسب في شرطة السليمانية رزكار أحمد (40 عاما)، وإصابة ضابط ومدني.

وأضاف، أن القوة تمكنت من القبض على أحدهما بالتعاون مع الأسايش ونخبة من قوات الكومندوز.

من جانبها أعلنت مؤسسة آسايش إقليم كورستان، أن الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم أمس في شارع پیرەمێرد، مبينة أن المتهم واجه القوات الأمنية بالأسلحة ما أسفر عن مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين بينهم مواطن.