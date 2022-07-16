مقتل منتسب دفاع مدني بتبادل إطلاق نار في قلعة دزة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة رابرين بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مقتل منتسب للدفاع المدني بشجار مسلح في قرية قرب مدينة قلعة دزة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا يدعى (م م ز) من مواليد ١٩٨٢ ويعمل منتسبا في الدفاع المدني عثر عليه مقتولًا الليلة الماضية في قرية تورشان التابعة لناحية هلشو، موضحة أن آثار اطلاقات نارية بدت على جثته.

وأشار البيان الى قوات المديرية توجهت الى محل الحادث، وشرعت بإجراء التحقيقات اللازمة.

من جانبهم، أكد شهود عيان في المنطقة، أن الرجل قتل بعد تبادل لاطلاق النار مع آخرين في قرية تورشان.