سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل منتسب بالبيشمركة وإصابة نجله بهجوم مسلح في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T05:13:49+0000
مقتل منتسب بالبيشمركة وإصابة نجله بهجوم مسلح في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، اليوم الاثنين، مقتل منتسب في البيشمركة واصابة نجله بجروح نتيجة هجوم مسلح تعرضا له من قبل مجهولين بالمحافظة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تلقت (ليلة أمس الاحد)، بلاغاً حول حادثة قتل في قرية عرب كند الجديدة – قريتاغ في اربيل"، مبينة أن "قوات الشرطة توجهت الى مكان الحادث فوراً".

وأضاف البيان، أنه "وبعد التحقيق، تبين ان المقتول يدعى (هريم ابراهيم صالح) ويبلغ من العمر 38 عاماً وهو منتسب في قوات الپيشمرگة، وقد قتل بعد اطلاق النار عليه"، موضحاً أن "نجله الذي يبلغ من العمر 16 عاماَ تعرض لاطلاق النار أيضاً وأصيب بجروح".

وذكر البيان، أن "المنتسب الضحية ونجله، كانا في السابق من ساكني منطقة كلار، وقد سكنوا أربيل حديثًاً"، عازياً "سبب الحادثة الى عداوة ومشاكل أجتماعية".

وأكد بيان شرطة اربيل،"فتح ملف تحقيق وإصدار قاضي التحقيق أمر قبض بحق المتهمين مرتكبي الجريمة".

related

بوقت قياسي.. شرطة أربيل تعلن القبض على المتهم بقتل زوجته

Date: 2022-05-09 15:42:44
بوقت قياسي.. شرطة أربيل تعلن القبض على المتهم بقتل زوجته

شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر

Date: 2022-05-01 16:59:49
شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر

أربيل تعتقل شخصاً قتل زوجته بعد فراره للحدود مع تركيا

Date: 2021-07-02 20:48:39
أربيل تعتقل شخصاً قتل زوجته بعد فراره للحدود مع تركيا

أربيل.. مقتل فتاة على يد والدها بسبب مشاكل عائلية

Date: 2021-07-12 06:13:04
أربيل.. مقتل فتاة على يد والدها بسبب مشاكل عائلية

خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

Date: 2020-02-16 17:10:30
خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

Date: 2021-10-04 06:31:02
في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

اربيل.. رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها في حاوية النفايات

Date: 2022-05-09 14:52:38
اربيل.. رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها في حاوية النفايات

بعد سنة من الزواج.. رجل يردي زوجته قتيلة بالرصاص في اربيل

Date: 2022-06-03 18:11:32
بعد سنة من الزواج.. رجل يردي زوجته قتيلة بالرصاص في اربيل