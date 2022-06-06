مقتل منتسب بالبيشمركة وإصابة نجله بهجوم مسلح في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، اليوم الاثنين، مقتل منتسب في البيشمركة واصابة نجله بجروح نتيجة هجوم مسلح تعرضا له من قبل مجهولين بالمحافظة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تلقت (ليلة أمس الاحد)، بلاغاً حول حادثة قتل في قرية عرب كند الجديدة – قريتاغ في اربيل"، مبينة أن "قوات الشرطة توجهت الى مكان الحادث فوراً".

وأضاف البيان، أنه "وبعد التحقيق، تبين ان المقتول يدعى (هريم ابراهيم صالح) ويبلغ من العمر 38 عاماً وهو منتسب في قوات الپيشمرگة، وقد قتل بعد اطلاق النار عليه"، موضحاً أن "نجله الذي يبلغ من العمر 16 عاماَ تعرض لاطلاق النار أيضاً وأصيب بجروح".

وذكر البيان، أن "المنتسب الضحية ونجله، كانا في السابق من ساكني منطقة كلار، وقد سكنوا أربيل حديثًاً"، عازياً "سبب الحادثة الى عداوة ومشاكل أجتماعية".

وأكد بيان شرطة اربيل،"فتح ملف تحقيق وإصدار قاضي التحقيق أمر قبض بحق المتهمين مرتكبي الجريمة".