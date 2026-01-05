مقتل مدني بإطلاق نار داخل سيارته في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الاثنين، بمقتل مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة كولابي وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين أطلقوا النار على أحد المواطنين أثناء وجوده داخل سيارته، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته في مكان الحادث".

وأضاف أن "الضحية يبلغ من العمر أكثر من 50 عاماً، وقد تم نقل جثمانه إلى مستشفى شورش لكونه الأقرب إلى موقع الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "ذوي المجني عليه أكدوا عدم وجود أي خلافات أو مشاكل سابقة له مع أي جهة"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه".